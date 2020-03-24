Власти Беларуси намерены ратифицировать соглашение по визам с ЕС в начале апреля

Белорусский парламент планирует ратифицировать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом 2-3 апреля на весенней сессии. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижняя палата парламента) Андрей Савиных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС были подписаны в начале января 2020 года.

"Учитывая все процедурные аспекты, мы полагаем, что это соглашение будет ратифицировано в приоритетном порядке. Это будет 2-го, максимум 3 апреля", - сказал Савиных. Он выразил уверенность, что когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и люди возобновят поездки за рубеж, белорусы "уже будут пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже".

Ранее глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель заявил, что ЕС рассчитывает на скорое завершение ратификации соглашений с Минском.

Новые договоренности упростят получение белорусами визы в ЕС, понизят ее стоимость до €35. Предполагается, что Совет ЕС сможет завершить ратификацию соглашений в июне.