Выигравшая в лотерею фермерша бесплатно раздала самоизолировавшимся картошку

Разбогатевшая после выигрыша в лотерею жительница английского города Боробридж, графство Северный Йоркшир, решила раздать урожай картошки с собственной фермы, когда узнала, что покупатели опустошили супермаркеты из-за паники, связанной с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

51-летняя Сьюзан Хердман опубликовала в соцсети Facebook пост, в котором предложила бесплатно раздать собранные вручную овощи со своего земельного участка площадью 27 акров самоизолировавшимся из-за коронавируса жителям города.

Хердман и ее семья в выходные, 21 и 22 марта, самостоятельно развозили картошку нуждающимся в ней. Они, в частности, снабдили урожаем приют для детей-инвалидов и мать-одиночку, которая находится на карантине.

Женщина поставила большую сумку в городе, чтобы люди могли сами брать картошку, и предложила людям приходить на ее ферму и собирать урожай самостоятельно.

Многие пользователи Facebook выразили одобрение действиям Хердман. "В таком темном и эгоистичном мире вы заставили нас улыбнуться", - написал один из них. "Приятно, что я даю людям повод для улыбки", - ответила фермерша.

Хердман оставила карьеру владелицы салона красоты и стала жить на ферме после того, как в 2010 году выиграла 1,2 миллиона фунтов в национальную лотерею.