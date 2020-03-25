Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выздоровело на данный момент 29 человек, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек", - сказала она на заседании президиума Координационного Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.