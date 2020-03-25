Коронавирус изменит правила поступления в российские вузы

Правила поступления в российские вузы изменят в связи с переходом на дистанционный режим из-за коронавируса. В этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, новый сервис "Поступи в вуз онлайн" заработает на базе портала "Госуслуги". Фальков уточнил, что изначально планировалось разрешить абитуриентам подавать документы одновременно в 50 вузов, однако рассматривается возможность расширения допустимого количества учебных заведений.

"Посмотрим, как можно задействовать этот инструмент, чтобы сделать его более удобным для процедуры поступления в вузы без физического присутствия конкретно в приемных комиссиях", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что колледжи и высшие учебные заведения с 21 марта закрываются, студентов переводят на дистанционное обучение. В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Московских школьников отпустили на каникулы с 21 марта. На дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса перевели также студентов Московского государственного университета имени Ломоносова и других вузов столицы.