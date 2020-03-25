Украина введет на 30 дней режим ЧС

Украина планирует ввести на 30 дней режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны в связи с распространением нового коронавируса.

Об этом заявил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кабмин рассмотрит введение ЧС на всей территории страны. Режим ЧС планируется ввести на 30 дней. Соответственно все карантинные меры также планируем продлить на 30 дней", - сказал он на заседании правительства.

На данный момент режим ЧС введен в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. С 17 марта по 3 апреля на Украине в связи с распространением нового коронавируса был объявлен карантин. В стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение.

На утро среды на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.