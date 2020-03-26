Коронавирус превратил Нью-Дели в город блокпостов и решеток

Введенный властями Индии из-за пандемии коронавируса режим локдауна в считанные дни преобразил индийскую столицу - Нью-Дели стал городом заборов и решеток. Они повсюду - на витринах магазинов и лавок, на официальных зданиях и даже на храмах.

Решетками перегорожены входы в индусские, сикхские, джайнские святыни, в мечети. Замки висят на христианских церквях. Один из самых известных в округе сикхских храмов - гурдвара Мотибагх-Сахиб - тоже встречает прохожих кованной решеткой. За ней видна группа скучающих старейшин. "Наша гурдвара заперта впервые за последние 36 лет с 1984 года", - рассказывает старейшина Равиндер Сингх. В тот год после убийства премьер-министра Индиры Ганди сикхами из ее охраны по городу прокатилась волна погромов, и храм был закрыт около недели. "Теперь его закрыли более чем на 20 дней! Такое бывало в древности, но только если пришла большая беда", - говорит он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этой бедой оказался новый коронавирус. 24 марта премьер-министр Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что вся страна на 21 день блокируется. Он сообщил, что власти Индии проанализировали события в странах, где распространился коронавирус, и сделали вывод, что есть только один способ эффективно бороться с распространением заболевания - "социальная дистанция".

"Линия Лакшмана" через всю страну

Моди призвал население "не пересекать линию Лакшмана". Речь идет о некоей мистической линии, проведенной персонажем древнего эпоса "Рамаяна" Лакшманом вокруг жилища героя Рамы и его жены Ситы для защиты от зла. В сегодняшней Индии эта линия приобрела вид желтых полицейских ограждений.

На границе национального столичного округа Дели с соседним штатом Харьяна вооруженные автоматами полицейские требуют от каждого водителя показать документы, подтверждающие его право на въезд. "Это распоряжение премьер-министра, и оно не обсуждается", - объясняет полицейский капрал. Автомобилей и так немного, но и из них пускают не все. Постоянно возникают споры, темпераментные индийцы возмущаются, почему им не дают проехать. Список тех, кто может проезжать из региона в регион, короток - полицейские и военные, правительственные чиновники, врачи, работники городских оперативных служб, а еще журналисты.

Удостоверение ТАСС пока разрешает проехать и пройти везде, в том числе по центру города, где блокпостов особенно много. Здесь, кроме нарядов полиции и священных коров, все активнее шныряют мартышки - они бродят по опустевшим улицам, отдыхают на фоне запертых официальных зданий.

На опустевших торговых площадях открыты только аптеки и продовольственные лавки. "Мы открыты, а завезти товар не можем. Город заперт, и ничего нельзя ввезти! Нас все спрашивают, зачем вы открыты, если у вас ничего нет?" - раздраженно говорит продавец Малик Хан.

"Это война"

Возмущение Хана готовы разделить многие горожане. Утром в среду в лавках впервые за четыре года корреспондент ТАСС не смог купить свежего хлеба и молока. "Завтра все изменится, хлеб и молоко будут, я обещаю", - оправдывается продавец Рам Радж.

На фоне пустых лавок бросаются в глаза группы людей у аптек. "Лекарства от коронавируса, как известно, попросту нет. Но все стараются купить маски, санитайзеры, различные обеззараживающие жидкости. Еще покупают антибиотики, а также мыло, шампуни", - сообщает владелец небольшой аптечной лавки господин Ашок. - "Нам еще повезло. В некоторых районах закрылись даже аптеки", - добавляет он.

Действительно, в ряде районов полиция и власти принялись жестко закрывать все магазины и аптеки, а в некоторых кварталах полиция пытается не выпускать жителей на большие улицы, объясняя: "Премьер не велел выходить из дома!" Настоящим шоком для горожан, которые как раз не выходят на улицу, стал отказ служб доставки продуктов приносить на дом еду. В ряде районов полиция не пропускает по городу мотоциклы доставщиков и даже задерживает тех, кто пытается выполнить заказ.

Компании электронной торговли, которые переживали настоящий бум с началом коронавирусной эпидемии, вдруг оказались на обочине. "Нас закрыли как-то неправильно. Надеюсь, что это просто какие-то перегибы, и все скоро уладится. Ведь мы понимаем, что это не просто карантин, это война с вирусом", - говорит сотрудник страховой компании Викас.

Он разделяет точку зрения премьер-министра Моди, который в своих обращениях к населению обращается к индийскому эпосу, напоминая, что война, описываемая в Махабхарате, завершилась за 18 дней. "А для борьбы с коронавирусом нам потребуется 21", - подчеркнул премьер.

Заболевание в числах

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии на вечер среды составило 606. Таковы данные индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, опубликованные на его сайте. По данным министерства, к настоящему времени в больницах находятся 553 пациента, 43 человека выздоровели, 10 умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов.