Момент мощного землетрясения в России попал на камеры

Жители Петропавловск-Камчатского размещают в социальных сетях видео с последствиями землетрясения в Северо-Курильском районе Сахалинской области, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки были зафиксированы в 14:49 по местному времени. Мощные подземные толчки ощутили жители Петропавловск-Камчатского. Из-за землетрясения в жилых домах шатались люстры, а в торговых центрах тряслись потолки.

По всему северо-курильскому району объявлена тревога цунами. А на острове Парамушир местные власти и вовсе решили эвакуировать жителей.

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