https://news.day.az/world/1216184.html Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу
Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 26 марта, примет участие в чрезвычайном саммите лидеров стран G20 ("Большая двадцатка"), посвященном борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Переговоры пройдут в режиме видеоконференции.
С турецкой стороны в консультациях примут участие министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.
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