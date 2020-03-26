Эрдоган примет участие в саммите G20 по коронавирусу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 26 марта, примет участие в чрезвычайном саммите лидеров стран G20 ("Большая двадцатка"), посвященном борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции.

С турецкой стороны в консультациях примут участие министры иностранных дел Мевлют Чавушоглу, казначейства и финансов Берат Албайрак, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.