У сотрудника аппарата правительства РФ обнаружили коронавирус

У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, рассказал "Медузе" собеседник, близкий к правительству. Наличие подозрений на коронавирус у одного из сотрудников аппарата подтвердил и источник "Медузы" в правительстве, передает Day.Az.

Положительный результат теста пришел 25 марта, болезнь сотрудник переносит без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит, уточнил один из собеседников.

Заседание правительства 26 марта прошло в обычном режиме.

"Даже не все контакты заболевшего проверили почему-то", - заявил источник, близкий к правительству. Собеседник "Медузы" в правительстве, в свою очередь, утверждает, что точный диагноз не ставится только по одному тесту. "Пока это только подозрения", - сказал он.