В Нидерландах выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за минувшие сутки. Общее число инфицированных на данный момент составляет 7431 человек, сообщил в четверг Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, коронавирусная инфекция была выявлена за сутки у 1019 человек. Из почти 7,5 тыс. заразившихся 2151 человек госпитализирован. Скончались от коронавируса 78 человек, общее число жертв достигло 434 человека.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До ограничения передвижения пока дело не дошло, однако людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Также запрещено собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей) и требуется придерживаться на улице расстояния в 1,5 метра друг от друга. Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для юридических. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты. Магазины и аптеки пока остаются открытыми, но в них пускают лишь ограниченное число покупателей.