В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв

В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает портал "Magcity24".

Инцидент произошел на улице Доменщиков, пишет gazeta.ru.

На месте ЧП вспыхнул пожар, который перекинулся на соседние квартиры.

Информация о погибших и пострадавших не уточняется.