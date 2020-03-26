https://news.day.az/world/1216399.html В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв
В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв
В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщает портал "Magcity24".
Инцидент произошел на улице Доменщиков, пишет gazeta.ru.
На месте ЧП вспыхнул пожар, который перекинулся на соседние квартиры.
Информация о погибших и пострадавших не уточняется.
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