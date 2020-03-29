Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов

Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств. Такая слежка, по мнению руководства США, поможет предугадать сценарии распространения коронавируса на территории страны, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом данными о местонахождении американцев делятся компании, размещающие рекламу в Интернете и мобильных приложениях, операторы сотовой связи такую информацию властям не предоставляют.

Издание подчеркивает, что речь идет только о местонахождении человека, его личные данные, включая имя и номер телефона, остаются в секрете.

Благодаря полученным данным власти могут понять, где наиболее часто происходит скопление людей и выявляют районы, жители которых пренебрегают самоизоляцией.

На данный момент в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались более 2,1 тысячи человек.