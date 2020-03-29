В Москве нельзя будет выйти из дома без спецпропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие дни выходить из дома на улицу можно будет только по специальным пропускам, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - говорится в сообщении мэра, опубликованном на его сайте в воскресенье.

При отсутствии спецпропусков граждане не смогут покидать места проживания. Отслеживать передвижения москвичей, как уточнил мэр, будет специальная умная система контроля соблюдения домашнего режима, которую разработают в течение следующей недели.