Трамп: США не будут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не станет платить за безопасность членов королевской семьи Британии. Он предложил принцу Гарри и его супруге Меган Маркл самостоятельно платить за расходы на безопасность, когда они поселятся в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоит отметить, что президент США решает, смогут ли члены королевской семьи иметь дипломатическую защиту в стране. По некоторым данным, герцог, герцогиня Сассекская, а также их ребенок Арчи на этой неделе перебрались из Канады в США, чтобы начать свою новую жизнь в Лос-Анджелесе.

Трамп отметил, что является большим другом и поклонником британской королевы Елизаветы II, однако Соединенные Штаты не будут платить за принца Гарри и Меган Маркл. По словам источника, близкого Букингемскому дворцу, принц больше не будет классифицироваться как "человек с международной защитой", когда он завершит заключительную фазу "Мегксита" (пара официально прекратит выполнять королевские обязанности 1 апреля).