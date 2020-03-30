В США одобрили технологию, позволяющую использовать медицинские маски повторно

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новую технологию стерилизации медицинских масок, нехватка которых наблюдается в стране в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новый способ разработала расположенная в Огайо некоммерческая исследовательская организация Battelle Memorial Institute. Технология позволяет дезинфицировать каждую защитную маску типа N95 до 20 раз.

Изначально одобрение FDA было лишь частичным. В частности, как сообщается на сайте губернатора Огайо Майкла Девайна, предусматривалось ограничение на количество масок, которые Battelle Memorial Institute разрешено дезинфицировать в день. "FDA разрешило Battelle... стерилизовать только 10 тыс. хирургических масок в Огайо каждый день, несмотря на то, что она только в Огайо способна стерилизовать до 160 тыс. масок ежедневно", - говорится в пресс-релизе на сайте губернатора. Девайн назвал решение FDA "безрассудным".

"Инновационная технология Battelle может защитить медицинских работников и тех, кто оказывает первую помощь в Огайо и по всей стране, но в этот период кризиса FDA решила не поддерживать тех, кто рискует своей жизнью, спасая других", - заявил губернатор.

Однако к вечеру регулятор пересмотрел свое решение. "Теперь FDA... полностью одобрило использование новой технологии для стерилизации столь необходимых масок N95 в Огайо и других частях США. Это поможет медработникам не только в Огайо..., Battelle также будет помогать специалистам в области здравоохранения в горячих точках по всей стране, в том числе в штатах Нью-Йорк и Вашингтон", - написал у себя в Twitter Девайн.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 142 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 2,5 тыс. человек. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.