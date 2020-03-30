Фармкомпании из США и Франции протестируют в РФ препарат против коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi и производитель медикаментов из США Regeneron расширили совместные клинические испытания препарата Kevzara для лечения вызванного новым коронавирусом заболевания. Компании, в частности, начали тестирование Kevzara в России. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, неделю назад испытания начались на территории США. Сейчас этот список расширен на Россию, Италию, Испанию, Германию, Францию и Канаду. В ходе исследования компании протестируют эффективность Kevzara для лечения коронавируса у 300 пациентов с острыми формами заболевания. Как отмечается, изначально препарат был разработан для борьбы с ревматоидным артритом.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано около 30 тыс. смертельных исходов.