Башкирия вводит режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Башкирии во вторник, он вступит в силу в 18:00 мск, сообщил глава региона Радий Хабиров "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 (18:00 мск) вступает в действие указ главы Республики Башкортостан с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей региона. Это поможет нам избежать тяжелых последствий. Я благодарен землякам за... ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными", - написал Хабиров.

Глава региона также сообщил, что подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ранее было известно о пяти пациентах с таким диагнозом. "У нас два новых случая COVID-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время - первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные зараженные также чувствуют себя нормально. Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально", - добавил он.