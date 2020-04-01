https://news.day.az/world/1218471.html За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, за прошедшие сутки от коронавируса во Франции умерли 499 человек. Всего с 1 марта зафиксировано 3523 летальных исхода от последствий, вызванных болезнью.
Сейчас во французских больницах лечатся 22 757 человек с коронавирусной инфекцией.
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