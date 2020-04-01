За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.

Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, за прошедшие сутки от коронавируса во Франции умерли 499 человек. Всего с 1 марта зафиксировано 3523 летальных исхода от последствий, вызванных болезнью.

Сейчас во французских больницах лечатся 22 757 человек с коронавирусной инфекцией.