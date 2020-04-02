https://news.day.az/world/1219350.html В Армении зафиксирована шестая смерть от коронавируса
В Армении зафиксирована шестая смерть от коронавируса
78-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус, скончалась сегодня в Армении, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ИА "Красная весна".
"Помимо коронавируса, у пациентки также было диагностировано двустороннее полисегментарное воспаление легких, нарушение свертываемости крови, что усложнило ее лечение", - сказала она.
Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что еще пять человек, у которых обнаружили коронавирус, находятся в крайне тяжелом состоянии.
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