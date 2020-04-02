В Армении зафиксирована шестая смерть от коронавируса

78-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус, скончалась сегодня в Армении, сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Алина Никогосян на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ИА "Красная весна".

"Помимо коронавируса, у пациентки также было диагностировано двустороннее полисегментарное воспаление легких, нарушение свертываемости крови, что усложнило ее лечение", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что еще пять человек, у которых обнаружили коронавирус, находятся в крайне тяжелом состоянии.