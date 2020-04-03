В Грузии выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом

В Грузии выявлены еще 14 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Информация об этом была обновлена на созданном правительством специальном сайте: stopcov.ge.

Согласно информации веб-портала, к этому времени в Грузии подтверждены 148 случаев инфицирования, выздоровели 27 пациентов.

Вместе с тем, на карантине находятся 5 550 граждан, в стационаре под наблюдением врачей - 281.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе прогнозирует увеличение числа инфицированных коронавирусом с конца апреля.

По словам Тикарадзе, вполне возможно, что это число составит несколько сотен зараженных ежедневно.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.

До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.