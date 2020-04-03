В Таиланде зараженный коронавирусом мужчина умер после попытки заразить других

Зараженный коронавирусом житель Таиланда умер после того, как попытался заразить пневмонией COVID-19 незнакомца.

Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тело 56-летнего Анана Сахо (Anan Sahoh) обнаружили в поезде. Медработники забили тревогу, когда получили записи с камер видеонаблюдения, установленных на станции Бангкока. На кадрах видно, как Сахо снял медицинскую маску и плюнул в мужчину, покупающего на станции проездные билеты.

Вернувшийся недавно из Пакистана Сахо направлялся из Бангкока в провинцию Наратхиват. Во время поездки на поезде он кашлял и жаловался на тошноту, при этом его температура тела была в норме. На станции Хуа Хин патрульные предложили ему прервать путешествие и отдохнуть в местном отеле. Сахо отказался.

Ближе к ночи, когда поезд прибыл в район Тап Сакае, персонал обнаружил труп Сахо в тамбуре возле туалета. Посмертный тест на коронавирус дал положительный результат. Вагон, в котором скончался зараженный, тщательно продезинфицировали, а пассажиров эвакуировали. Всех контактировавших с Сахо посадили на карантин.

На данный момент власти заняты поисками мужчины со станции, который покупал билеты. Таец мог заразиться и стать разносчиком смертельно опасной болезни.

По последним данным, к 2 апреля в мире выявлено 941,9 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 47,5 тысячи человек, 195,9 тысячи человек уже выздоровели. В Таиланде выявлено 1,9 тысячи случаев заражения, погибли 15 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.