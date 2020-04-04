https://news.day.az/world/1219881.html Переговоры стран ОПЕК+ могут перенести
Переговоры стран ОПЕК+ могут перенести
Переговоры стран ОПЕК+ могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет, сказали ТАСС два источника в делегациях, передает Day.Az.
"Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой. Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.
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