В столице Аргентины на фоне карантина на 50% снизилось загрязнение воздуха

Уровень загрязнения воздуха в аргентинской столице за первую неделю всеобщего карантина, введенного 20 марта из-за распространения коронавируса, снизился на 50%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства города, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Агентство по защите окружающей среды собрало данные о наличии в атмосфере загрязняющих веществ в атмосфере в период с 20 по 25 марта и сравнило полученные сведения с аналогичным периодом прошлого года. Результаты показали, что концентрация монооксида углерода, оксида азота и взвешенных частиц сократилась на 50%.

По оценке правительства города, воздух стал чище, прежде всего, из-за значительного снижения автомобильного трафика. Согласно указу о введении в стране режима обязательной превентивной социальной изоляции, личным транспортом могут пользоваться только граждане, которые могут доказать, что им необходимо выйти из дома и доехать до другого места.

Как отмечает Агентство по защите окружающей среды, за несколько часов до того, как президент страны Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина, уровень загрязнения воздуха в Буэнос-Айресе заметно увеличился. По словам экспертов, рост связан с тем, что многие горожане поехали в магазины, чтобы подготовиться к режиму изоляции.