Кувейт объявил о первой смерти от коронавируса

Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса. Об этом пишет информагентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.

В стране коронавирусом заразились 479 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.