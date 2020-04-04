https://news.day.az/world/1220041.html Кувейт объявил о первой смерти от коронавируса
Кувейт объявил о первой смерти от коронавируса
Минздрав Кувейта объявил о первой смерти в стране от коронавируса. Об этом пишет информагентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что умер 46-летний гражданин Индии.
В стране коронавирусом заразились 479 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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