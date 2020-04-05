Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить "свойственные для страны" выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Выдержки из выступления монарха, которое будет показано в записи в воскресенье, в субботу вечером опубликовала на своем сайте газета The Sun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что обращение Ее Величества, которой в этом месяце исполнится 94 года, записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору. Все остальные участники процесса находились в соседнем зале.

"Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов, - говорится в тексте речи. - Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих. Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем".

В речи королевы также сказано, что Великобритания переживает исключительно сложное время, которое принесет людям много боли и горя, и для многих обернется финансовыми трудностями.