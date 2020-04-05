Число зараженных коронавирусом в Иране приближается к 60 тыс.

Число зараженных новым типом коронавируса (COVID-19) в Иране достигло 58 226 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

По его словам, за прошлые сутки в стране зафиксировано 2 483 случая заражения, скончался 151 человек.

Джаханпур отметил, что общее число погибших от коронавируса в Иране достигло 3 603 человек.

Глава пресс-службы министерства добавил, что состояние 4 057 больных коронавирусом оценивается как тяжелое или критическое. До настоящего времени 22 011 человек выздоровели и были отпущены домой.

По словам Джаханпура, в стране проведено 189 790 тестов на коронавирус.