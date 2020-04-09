В Норвегии число случаев заражения коронавирусом превысило 6,1 тыс.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 150 - до 6 160. Об этом сообщил в четверг норвежский Институт здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 6 160 человек заражены коронавирусом", - говорится в сообщении. Во вторник сообщалось о 6 010 зараженных. В последние дни прирост числа заразившихся каждые сутки составляет чуть более сотни. В стране умер 101 пациент с коронавирусом, госпитализированы 250, их число снижается уже несколько дней подряд.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за пандемии ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгенской зоны. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

В течение апреля, согласно решению кабмина, начнется постепенное открытие ряда ранее закрытых учреждений - вновь будут работать детсады и младшие классы школ, смогут вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, откроются парикмахерские и другие предприятия, закрывшиеся из-за пандемии. Кроме того, будет снят запрет на поездки на дачу.