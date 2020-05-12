ОАЭ и Кувейт помогут Саудовской Аравии увеличить сокращение нефтедобычи

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе с Кувейтом помогут Саудовской Аравии реализовать планы по ускорению сокращению излишков нефти на рынке и вместе снизят добычу дополнительно к ранее взятым обязательствам по сделке ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ОАЭ в июне сократит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки дополнительно к своим обязательствам в рамках сделки ОПЕК+, заявил министр нефти страны Сухейль аль-Мазруи.

Кувейт также в июне уменьшит добычу - на 80 тыс. баррелей нефти в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+, заявил министр нефти страны Халед аль-Фадыл госагентству Kuna.

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной нефтяной компании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к сокращению, которое было согласовано в рамках сделки ОПЕК+, сообщило Reuters.

В результате общее снижение добычи королевством составит около 4,8 миллиона баррелей в сутки относительно апрельского уровня производства, заявил представитель Министерства энергетики Саудовской Аравии. "Таким образом, добыча королевства в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в сутки", - уточнил он.

В прошлом месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, переживший резкое падение цен на фоне пандемии коронавируса. 23 страны договорились сократить добычу в совокупности на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Еще 9 стране вне ОПЕК+ заявили о планах сокращения добычи для поддержания сделки. В этом случае общее сокращение может достигнуть до 20 миллионов баррелей в сутки. Saudi Aramco, как сообщалось, начала снижать производство нефти в конце апреля, не дожидаясь согласованной даты начала сокращения добычи ОПЕК+. Aramco начала сокращать добычу примерно с 12 миллионов баррелей в сутки, чтобы достичь согласованного уровня 8,5 миллиона баррелей в сутки.