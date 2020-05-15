Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу утром на фоне роста ожиданий вокруг стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,57%, до 31,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,91%, до 27,81 доллара за баррель.

Нефть продолжает дорожать после того, как накануне цены подскочили на 8-10% на росте оптимизма вокруг восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Трейдеры обратили внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), который снизил оценку падения спроса на нефть в текущем году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прежнего прогноза в 9,3 миллиона.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

"Настроения на рынке с конца апреля стали осторожно конструктивными и я ожидаю, что они останутся такими же, если не произойдет существенного снижения уровня заражений", - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг. Она также отметила, что ожидания вокруг спроса на сырье останутся "хрупкими" и будут зависеть от направления развития экономики.