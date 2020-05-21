В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила о второй волне пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением она выступила в эфире телеканала "Россия 24".

Вуйнович предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По ее словам, население должно понимать, "что опасность не прошла, риск не прошел".

Представитель ВОЗ также добавила, что выход ситуации из-под контроля может грозить ростом смертности.

Ранее Вуйнович предупредила об опасных последствиях слишком раннего снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, в этом случае может произойти повторный всплеск распространения вируса, более серьезный. "Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты", - подчеркнула представитель ВОЗ.

По последним данным, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона зараженных. Более 325 тысяч человек умерли, более 1,8 миллиона излечились.