Нефтеналивной танкер протаранил причал в России

Нефтеналивной танкер "Александр Шемагин" протаранил стену причала в Балакове Саратовской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает паблик "Саратов Онлайн". Танкер дважды ударился о причальную стенку на судоходном канале.

Инцидент произошел на глазах у десятков прохожих. Один из них снял момент столкновения на видео.

Отмечается, что в результате столкновения с причалом танкер не получил пробоин.

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