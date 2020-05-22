https://news.day.az/world/1237555.html Нефтеналивной танкер протаранил причал в России - ВИДЕО
Нефтеналивной танкер протаранил причал в России - ВИДЕО
Нефтеналивной танкер "Александр Шемагин" протаранил стену причала в Балакове Саратовской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает паблик "Саратов Онлайн". Танкер дважды ударился о причальную стенку на судоходном канале.
Инцидент произошел на глазах у десятков прохожих. Один из них снял момент столкновения на видео.
Отмечается, что в результате столкновения с причалом танкер не получил пробоин.
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