В Индии рекордный всплеск коронавируса

В Индии количество случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки достигло примерно 6 тыс., что является рекордным с начала эпидемии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Общее количество случаев заражения в стране достигло 118,5 тыс., зафиксировано 3 853 летальных исхода от COVID-19. Рекордный прирост заболеваемости получен после ослабления карантина.

Карантин был введен 25 марта и продлевался до 31 мая, но затем ограничения ослабили в районах с низкими показателями распространения COVID-19.