https://news.day.az/world/1237633.html Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня
Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня
Французское правительство приняло решение провести второй тур муниципальных выборов 28 июня, несмотря на пандемию коронавируса нового типа. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Эдуар Филипп. Выступление премьера транслировал из Матиньонского дворца (официальной резиденции премьера) телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы представим 27 мая президенту Франции Эмманюэлю Макрону декрет о проведении второго тура выборов 28 июня", - сказал Эдуар Филипп.
Первый тур муниципальных выборов прошел во Франции 15 марта. Второй тур должен был состояться через неделю, однако был временно отменен в связи с распространением коронавируса.
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