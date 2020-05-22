Великобритания с 8 июня введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Правительство Великобритании в целях борьбы с распространением нового коронавируса с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции. Об этом заявила в пятницу вечером на брифинге в Лондоне глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Новые правила вступят в силу 8 июня, и все въезжающие в Соединенное Королевство за редким исключением будут обязаны самоизолироваться на 14 дней", - сказала министр, добавив, что штраф за нарушение карантина будет составлять £1 тыс. (около $1,2 тыс. по текущему курсу).
Новый режим не будут распространяться на граждан, проживающих на территориях, входящих в Единое иммиграционное пространство, включающее Соединенное Королевство, Ирландию, Нормандские острова, а также остров Мэн.
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