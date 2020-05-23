Статистика по коронавирусу в США не соответствует действительности - Илон Маск
Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что статистика по коронавирусу в США не соответствует действительности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg Businessweek.
По его мнению, данные по коронавирусу не соответствуют действительности, начиная с середины апреля.
Предприниматель отметил, что в статистику выявленных случаев заболевания стали вноситься те, у кого были выявлены симптомы инфекции, а не подтверждено заболевание через тестирование.
"Статистика стала липовой, вероятно, где-то в середине апреля. Симптомов, схожих с COVID, около сотни", - добавил Маск.
Он также подчеркнул, что тяжелых случаев заболевания не было выявлено среди сотрудников Space X.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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