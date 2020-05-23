https://news.day.az/world/1237927.html Иран открывает границы с тремя странами
Иран открывает границы с тремя странами
Иран открывает границы с Туркменистаном, Узбекистаном и Афганистаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил посол Ирана в Туркменистане Гуламали Арбаб Халес.
По его словам, границы, которые из-за коронавируса были закрыты более чем 2 месяца, будут открыты с 1 июня как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.
Посол сказал, что для открытия границ были проведены обсуждения с официальными лицами Туркменистана и Узбекистана. Вчера с этой целью была проведена встреча руководителей железнодорожных ведомств трех стран. Было решено открыть границы на участке Инджебурун, Сарахс и Лютфабад для транзита и взаимных поездок.
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