Иран открывает границы с тремя странами

Иран открывает границы с Туркменистаном, Узбекистаном и Афганистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил посол Ирана в Туркменистане Гуламали Арбаб Халес.

По его словам, границы, которые из-за коронавируса были закрыты более чем 2 месяца, будут открыты с 1 июня как для грузовых, так и для пассажирских перевозок.

Посол сказал, что для открытия границ были проведены обсуждения с официальными лицами Туркменистана и Узбекистана. Вчера с этой целью была проведена встреча руководителей железнодорожных ведомств трех стран. Было решено открыть границы на участке Инджебурун, Сарахс и Лютфабад для транзита и взаимных поездок.