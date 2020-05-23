Число заразившихся COVID-19 в России превысило 335 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9 434 человека.

Как сообщает оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 335 883, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последние сутки от коронавируса умерли 139 человек. Число умерших от коронавируса достигло 3 388. Вылечились 107 936 человек.

Отметим, Россия занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных коронавирусом.