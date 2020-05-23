https://news.day.az/world/1237932.html Число заразившихся COVID-19 в России превысило 335 тысяч
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 335 тысяч
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 9 434 человека.
Как сообщает оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 335 883, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За последние сутки от коронавируса умерли 139 человек. Число умерших от коронавируса достигло 3 388. Вылечились 107 936 человек.
Отметим, Россия занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных коронавирусом.
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