Храм Гроба Господня в Иерусалиме откроется для посетителей 24 мая

Иерусалимский Храм Воскресения Христова (известен также как Храм Гроба Господня) откроется для посетителей 24 мая после двухмесячного карантина, введенного в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Иерусалимского патриархата, размещенном на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следя за развитием обстановки на Святой земле, мы, главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, хотели бы сообщить, что с воскресенья, 24 мая, это святое место будет вновь открыто для посетителей и верующих", - говорится в заявлении.

Уточняется, что одновременно внутри смогут находиться лишь 50 человек. Всех посетителей будут проверять на наличие повышенной температуры и других признаков заражения новым коронавирусом. Ношение защитных масок также является обязательным условием посещения храма. Верующие должны будут соблюдать дистанцию в 2 м, не прикасаться к камням, иконам и другим расположенным в храме объектам.

Храм Гроба Господня был закрыт 25 марта из-за распространения коронавируса "до дальнейшего распоряжения".