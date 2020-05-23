Украинского депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением

Народный депутат Украины Валерий Давиденко найден мертвым в собственном офисе.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Илья Кива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении. Тело депутата обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.

По словам Кивы, обстоятельства смерти депутата выясняются.

Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.