https://news.day.az/world/1238067.html Украинского депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением
Украинского депутата нашли мертвым с огнестрельным ранением
Народный депутат Украины Валерий Давиденко найден мертвым в собственном офисе.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Илья Кива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении. Тело депутата обнаружила уборщица, рядом с ним лежал пистолет.
По словам Кивы, обстоятельства смерти депутата выясняются.
Давиденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также членом групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.
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