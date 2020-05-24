Власти США могут создать комиссию по защите традиционных ценностей в соцсетях

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность формирования комиссии, которая будет выявлять случаи необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в социальных сетях. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, указанный орган может рассматривать жалобы по поводу того, что крупные соцсети якобы с предубеждением относятся к сторонникам консервативных взглядов и пытаются подвергать цензуре их публикации. В материале приводятся слова сотрудника Белого дома. Как он отметил, в администрации США обеспокоены "левым уклоном" технологических компаний.

Трамп ранее не раз утверждал, что радикалы левого толка контролируют соцсети Facebook, Instagram, Twitter, а также компанию Google. Он отмечал, что его администрация намерена принять меры в связи с этим.

Издание констатирует, что окончательное решение о создании указанной комиссии пока не принято. Данный шаг, вероятнее всего, вызовет критику со стороны крупных технологических компаний, отмечается в публикации. В ней приводятся комментарии представителей Facebook и Twitter. Они высказались в защиту правил, принятых в соцсетях.