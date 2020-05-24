В Ухане назвали «чистой выдумкой» теорию об утечке COVID-19 из их лаборатории
В Уханьском институте вирусологии отвергли предположение, что новый коронавирус мог распространиться по миру из их лаборатории. Об этом пишет AP со сслыкой на газету Wang Yanyi, передает Day.Az со ссылкой на tk.media.
В институте утверждают, что "не имели каких-либо знаний до этого, никогда не сталкивались с вирусом, не исследовали и не хранили его".
"Мы даже не знали о существовании вируса, так как это могло быть? Просочился из нашей лаборатории, когда у нас его не было?" - реагируют на подозрения ученые.
Ранее президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео неоднократно заявляли, что подозревают, что вирус, который был впервые обнаружен в Ухане, каким-то образом просочился из лаборатории.
В ВОЗ такие заявления назвали "спекулятивными", а директор института вирусологии считает подобные теории "чистой выдумкой".
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