В Ухане назвали «чистой выдумкой» теорию об утечке COVID-19 из их лаборатории

В Уханьском институте вирусологии отвергли предположение, что новый коронавирус мог распространиться по миру из их лаборатории. Об этом пишет AP со сслыкой на газету Wang Yanyi, передает Day.Az со ссылкой на tk.media.

В институте утверждают, что "не имели каких-либо знаний до этого, никогда не сталкивались с вирусом, не исследовали и не хранили его".