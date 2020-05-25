Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследовании авиакатастрофы

Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана". Об этом, как передает Day.Az, рассказал ТАСС представитель пакистанской авиакомпании Абдулла Хан.

"Группа специалистов будет состоять из 4 человек", - сообщил Хан. "Специалисты будут задействованы на двух направлениях, - добавил представитель авиаперевозчика. Первое - расшифровка бортовых самописцев, второе - оказание технической помощи комиссии по расследованию".

В субботу министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета завершит расследование в течение трех месяцев. "Я обещаю, что расследование будет прозрачно, - заявил министр. - Мы постараемся завершить все процедуры в трехмесячный срок".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.