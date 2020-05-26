В Москве бумажный паспорт поменяют на мобильное приложение

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов правовых актов, передает Day.Az со ссылкой на cnews.ru.

Документ предусматривает, что эксперимент пройдет с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Приложение получит название "Мобильный идентификатор". Оно сможет заменить паспорт на территории России при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

В частности, приложение можно будет использовать для получения госуслуг в электронном виде - например, для выписки из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости или для регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя. Часть услуг можно будет получить с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Приложение можно будет использовать вместо паспорта при личном обращении, в том числе для заключения трудового договора в электронном виде, а также для покупки авиа- и железнодорожных билетов на рейсы внутреннего сообщения. Кроме того, приложение позволит подтвердить возраст при покупке алкоголя или табачной продукции.

Проект постановления также предлагает утвердить порядок проведения эксперимента. Согласно документу, "Мобильный идентификатор" - специальное программное обеспечение, которое может устанавливаться на подключаемые к Сети мобильные устройства, например смартфон или планшет.

Активировать программу в ходе эксперимента смогут россияне, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в столице и имеющие паспорт. Для получения приложения необходимо будет обратиться в пилотный МФЦ и предоставить заявление, паспорт, согласие на обработку персональных данных и информацию об имеющейся учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, а также в Системе управления доступом к информационным ресурсам Москвы. Если таких учетных записей нет, тогда следует предоставить сведения для регистрации в них.

Для активации мобильного приложения гражданин вместе с заявлением должен передать свои биометрические данные. Для этого используется специальная "криптокабина", расположенная в МФЦ, - программно-технический комплекс для приема документов и обработки, передачи и проверки персональных данных россиян.