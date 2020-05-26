https://news.day.az/world/1238666.html Скончался бывший начальник Генштаба ВС Турции
Скончался бывший начальник Генштаба ВС Турции
Скончался бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Турции, генерал в отставке Исмаил Хаккы Карадайы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN TÜRK, Исмаил Хаккы Карадайы скончался в одной из стамбульских больниц в возрасте 88 лет.
Несколько дней назад он был госпитализирован с высокой температурой.
Отметим, что Исмаил Хаккы Карадайы в 1994-1998 годах был начальником Генштаба ВС Турции.
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