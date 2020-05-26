Скончался бывший начальник Генштаба ВС Турции

Скончался бывший начальник Генштаба Вооруженных Сил Турции, генерал в отставке Исмаил Хаккы Карадайы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN TÜRK, Исмаил Хаккы Карадайы скончался в одной из стамбульских больниц в возрасте 88 лет.

Несколько дней назад он был госпитализирован с высокой температурой.

Отметим, что Исмаил Хаккы Карадайы в 1994-1998 годах был начальником Генштаба ВС Турции.