60% граждан ЕС испытывают финансовые проблемы

Почти 60% граждан Евросоюза понесли финансовые потери в результате пандемии коронавируса нового типа и карантинных мер для ее сдерживания, 9% - испытывают сложности с покупкой продуктов питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует результаты опроса общественного мнения, опубликованные во вторник Европарламентом. В этом же опросе отмечается, что 69% граждан ЕС хотели бы видеть "более активные действия Евросоюза по борьбе с кризисом".

"Явное большинство опрошенных - 58% - заявили, что испытали финансовые трудности в своей жизни с момента начала пандемии коронавируса. 30% респондентов заявили о потери доходов, 23% - о потере работы или переходе в режим частичной занятости, 21% - о необходимости использовать свои накопления, 14% заявили о проблемах с оплатой ежемесячных счетов, аренды жилья или процентов по кредитам, 9% - о проблемах с покупками продуктов питания", - отмечается в опросе.

Что касается реакции европейцев на меры, предпринятые Евросоюзом в ответ на пандемию, то 74% опрошенных о них "что-то слышали", 69% - считают, что ЕС должен был бы играть более активную роль в реагировании на кризис. Опрос проводился онлайн с 23 апреля по 1 мая, в нем приняли участие 21,8 тысячи граждан 21 страны ЕС (за исключением стран Прибалтики, Кипра, Мальты и Люксембурга) в возрасте от 16 до 64 лет.

Неспособность институтов ЕС оказать эффективную помощь в марте - начале апреля наиболее пострадавшим от пандемии государствам сообщества, в частности, Италию, заставили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен публично извиняться перед итальянцами на сессии Европарламента. С тех пор Еврокомиссия активно сообщает о многочисленных юридических документах, принятых для организации общего ответа на пандемию, однако свыше 80% таких документов - это формальное утверждение институтами ЕС программ государственной помощи, которую своим гражданам и бизнесу оказывают правительства государств ЕС. Что касается экстренной программы льготного кредитования на €540 млрд для европейского бизнеса и стран сообщества, разработанной институтами ЕС, то, несмотря на ее широкое освещение в ключевых СМИ Евросоюза, работать она начнет не раньше 1 июня.