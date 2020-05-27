Число инфицированных коронавирусом в мире возросло менее чем на 100 тыс.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире увеличилось за сутки менее чем на 100 тыс., превысив 5,4 млн.

При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 1,4 тыс. и превысило 343 тыс., сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 26 мая в мире были зарегистрированы 5 404 512 инфицированных и 343 514 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 99 780, а умерших - на 1 486. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было зафиксировано 100 264 новых случая заражения и 4 342 смерти.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 454 452. За сутки оно возросло на 59 157. Количество умерших там увеличилось на 2 267 и достигло 143 739. В Европе насчитываются 2 041 705 заразившихся и 173 213 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 569. Число умерших же было уменьшено на 1 215 в связи с пересмотром данных об умерших министерствами здравоохранения некоторых стран. К примеру, из статистики были убраны 1918 смертей, зафиксированных в Испании.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 438 900 инфицированных, зафиксировано 11 293 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 11 068, умерли 129 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 618 757 человек. Далее следуют Бразилия (363 211), Россия (362 342), Великобритания (261 188), Испания (235 400), Италия (230 158), Германия (179 002), Турция (157 814), Франция (142 482) и Иран (137 724).