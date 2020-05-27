За последние сутки в Грузии выявлено 3 случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735.

Отмечается, что в Грузии 3076 человек находятся на карантине, 325 человек - на стационарном лечении. Вылечились 557 человек, умерли 12 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.