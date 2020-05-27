https://news.day.az/world/1238793.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735
За последние сутки в Грузии выявлено 3 случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735.
Отмечается, что в Грузии 3076 человек находятся на карантине, 325 человек - на стационарном лечении. Вылечились 557 человек, умерли 12 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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