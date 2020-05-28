Над Турцией взорвался яркий объект

В небе над Турцией в ночь на 28 мая взорвался яркий "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен "светящийся шар".

Очевидцы говорят, что светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и другие.