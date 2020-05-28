https://news.day.az/world/1239122.html Над Турцией взорвался яркий объект - ВИДЕО
Над Турцией взорвался яркий объект - ВИДЕО
В небе над Турцией в ночь на 28 мая взорвался яркий "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Предполагаемый метеорит был виден в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция провинции Трабзон подтвердила, что свидетелями был замечен "светящийся шар".
Очевидцы говорят, что светящийся объект был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и другие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре