В США от COVID погибли столько же американцев, сколько в 4-х военных кампаниях

За четыре месяца эпидемии COVID-19 в США погибли столько же американцев, сколько совокупно в четырех длительных военных кампаниях - на Корейском полуострове, во Вьетнаме, в Ираке и в Афганистане, общее число жертв превысило 100 тысяч человек, составив треть от общего количества летальных исходов в мире от коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, первый заболевший был зарегистрирован в штате Вашингтон в 20-ых числах января.

Но штат Нью-Йорк вместе с одноименным городом оказались едва ли не тяжелее других затронуты массовым заражением и гибелью людей.

Пандемия отразилась и на экономике.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, представляющий Демократическую партию, нанес визит своему оппоненту и одновременно - президенту страны.

Позднее он этот свой шаг прокомментировал журналистам: "Сейчас речь не идет о наших политических разногласиях, сейчас речь идет о том, чтобы действовать в интересах всей нации, каждого штата и каждого города. Это умные люди и называют политикой".

39 миллионов американцев в настоящий момент зарегистрированы на бирже труда, федеральные власти настаивают на возобновлении экономической активности, подчеркивая при этом, что решения такого рода - прерогатива губернаторов.