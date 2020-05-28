Беспорядки в Миннесоте: власти просят ввести Нацгвардию США

Беспорядки в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота), начавшиеся из-за гибели афроамериканца от рук полицейских, продолжают нарастать, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины и подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих. В ответ полицейские применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе стрельбы уже погиб один человек.

В связи с этим власти города обратились за помощью к Национальной гвардии США. А губернатор штата Миннесота Тим Уолз призвал жителей покинуть опасный район и не мешать пожарным и медикам работать на месте происшествия.

Спровоцировала беспорядки трагичная история жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Полицейские решили задержать мужчину за нахождение в пьяном виде в салоне автомобиля, однако он оказал сопротивление. Стражи порядка скрутили его, повалили на землю и надели наручники. При этом один из полицейских поставил ему колено на шею. Флойд несколько раз повторял, что задыхается. Но полицейский не убирал ногу с шеи задержанного восемь минут. В итоге тот скончался. Приехавшие врачи уже не смогли ничем помочь мужчине.

Момент задержания был снят на видео, поэтому эта история стала достоянием общественности и вызвала сильнейшее возмущение произволом стражей порядка. Мэр города Миннеаполис призвал арестовать полицейского, который встал коленом на шею задержанного. Президент США Дональд Трамп поручил ускорить расследование инцидента.